Los Globos de Oro premian al Mejor Largometraje del FIC Gáldar 2025

“Agente Secreto”, Guayarmina de Bronce a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Gáldar, es premiada con los Globos de Oro

El Festival Internacional de Cine de Gáldar está de enhorabuena, ‘Agente Secreto‘, la producción brasileña que el pasado mes de octubre se hacía con el máximo galardón del certamen, la Guayarmina de Bronce al Mejor Largometraje, ha sido una de las grandes triunfadoras de la última edición de los Globos de Oro.

Fotograma de “Agente Secreto”, la producción brasileña premiada en los Globos de Oro

‘Agente Secreto’, la gran sorpresa

La película del director Kleber Mendonça Filho se convertía en la gran sorpresa de la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Le arrebató el galardón a Mejor película de habla no inglesa a la favorita ‘Sirat’. Su actor protagonista, Wagner Moura, se hacía además con el Globo de Oro a Mejor actor de drama. Competía con Oscar Isaac por ‘Frankenstein’ o Jeremy Allen White por ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’ entre otros.

No es la primera vez que una película que pasa por el FIC Gáldar es premiada a nivel mundial. Ya en 2022, la japonesa ‘Drive my car’ fue uno de los platos fuertes de la programación del FIC Gáldar 2021. Después se hacía con el Óscar a la Mejor película de habla no inglesa.

Gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gáldar (FIC Gáldar)

FIC Gáldar

En esta ocasión han sido los Globos de Oro, unos de los reconocimientos más importantes en el mundo de la cinematografía. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fu la encargada de premiar en esta gala lo mejor del cine y la televisión.

“Este premio viene a confirmar que el FIC Gáldar es un festival vanguardista, visionario y muy rompedor,” asegura el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo. “En cada edición el equipo de programación del Festival Internacional de Cine de Gáldar apuesta por trabajos de calidad que acercan grandes películas al público y que ponen en valor el esfuerzo de un certamen que comenzó de forma muy humilde y que hoy ve cómo las películas premiadas en nuestra ciudad son reconocidas mundialmente.”

‘Agente Secreto’, que se proyectó en la pantalla del Centro Cultural Guaires de Gáldar el pasado mes de octubre se estrenará en los cines españoles el próximo 20 de febrero.