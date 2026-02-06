La nueva inspección se realizó tras detectar de nuevo malos olores y manchas en la zona

El Gobierno de Canarias informó este viernes de que no existe contaminación en la costa grancanaria de Telde que conlleve el cierre de las playas y recordó que la instalación de acuicultura situada en el municipio se desmantelará este año, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo con la empresa.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria indicó que en la inspección efectuada este jueves, tras detectarse de nuevo malos olores y manchas de grasa en la costa, se corroboró el correcto funcionamiento de las instalaciones de acuicultura de la zona.

Según la nota emitida por el Gobierno canario, estas instalaciones operan sin incidencias desde la primera semana de noviembre, después del episodio de mortandad de peces ocurrido y que llevó al cierre de las playas de Telde y otras del litoral este y sur de la isla.

Desmantelamiento en 2026

En el comunicado, el Gobierno canario afirma que el Servicio de Inspección Pesquera realizó dos controles en los que constató la correcta ejecución de los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados por parte de la empresa, antes de dar por finalizado el episodio de alta mortandad.

Imagen captada durante una inspección aérea de UNIDRON | Ayuntamiento de Telde

El Gobierno también informó de que los consejeros de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; Sanidad, Esther Monzón, y Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, mantuvieron esta semana una reunión de seguimiento de las actuaciones de inspección y el análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha.

En esta reunión, Quintero aclaró que la actual ubicación responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 a la empresa por parte del Gobierno de España. Sin embargo, a raíz de la aprobación en junio de 2018 del Plan de Ordenación de Acuicultura de Canarias, el Ejecutivo regional determinó que la ubicación no es apta para futuras concesiones.

Por otro lado, el Ejecutivo regional acordó con la empresa en mayo de 2025 el desmantelamiento anticipado de esta infraestructura a lo largo de 2026, es decir, casi tres años antes de cumplir el periodo otorgado por el Ministerio.

Cronograma de las inspecciones

Durante este encuentro también se desgranó el cronograma de inspecciones realizadas por el Servicio de Estructuras Pesqueras, con un primer control el 30 de septiembre en el que, con carácter previo a la comunicación del incidente por parte de la empresa, se verificó el cumplimiento de los requisitos.

Estas exigencias entran en el ámbito de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria, gestión de subproductos y residuos, así como del seguimiento de la mortalidad y de la presencia de signos clínicos.

La nota precisa que desde el 9 de octubre, fecha de la comunicación de la muerte de peces por parte de la entidad gestora de las instalaciones, se llevaron a cabo tres inspecciones con toma de muestras por parte del Servicio de Estructuras Pesqueras y del Servicio de Inspección Pesquera que concluyeron en la declaración de situación de emergencia sanitaria el 3 de noviembre.

Asimismo, el Ejecutivo indica que tras los controles llevados a cabo los días 5 y 6 de noviembre se constató que no existía mortalidad significativa ni animales sintomáticos, una vez realizados los trabajos de limpieza por parte de la empresa.

Las actas de inspección de los días 12 de diciembre, 5 y 29 de enero corroboraron un comportamiento de los peces acorde a los parámetros normales, si bien se detectó la presencia de una mancha fuera del perímetro de la explotación, de la que se extrajeron muestras para su análisis por parte del Laboratorio de Salud Pública.

Alerta por contaminación marina

En el comunicado se detalla que el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) se activó el 6 de noviembre a las 19:00 hora en situación de alerta por un episodio de contaminación marina con potencial afectación a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y que permaneció vigente hasta el 29 del mismo mes.

Este día se actualizó la situación y la alerta se limitó a Telde hasta el 9 de diciembre, cuando pasó a declararse la prealerta en el municipio por contaminación marina, que finalizó el pasado 19 de diciembre.

Según la nota, durante todo ese tiempo la Dirección General de Emergencias efectuó inspecciones con medios aéreos y desplegó efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento y de la Unidad de Apoyo de Emergencias en la zona.

Finalmente, se añade que en los muestreos llevados a cabo por Salud Pública, los resultados obtenidos hasta la fecha en los parámetros microbiológicos analizados, Enterococos intestinales y Escherichia coli, se sitúan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente.