El Ejecutivo canario pondrá a disposición de los tribunales toda la información posible «con máxima colaboración, transparencia y prudencia» para resolver el caso Koldo

El Gobierno de Canarias coopera con la Justicia «con la máxima transparencia y colaboración» y pone a su disposición toda la información relativa a la compra de mascarillas y demás material sanitario durante la pandemia relacionada con el caso Koldo.

El Gobierno de Canarias colabora con la Justicia para aclarar el caso Koldo. En la imagen de cedida por el Gobierno de Canarias, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello (CC), ha remarcado que «Canarias es la comunidad autónoma donde más negocio logró la trama de Koldo de todo el país» y ha recordado que «se investigan contratos por más de 12,3 millones de euros». «Por lo tanto, es algo que nos preocupa, pero le corresponde dar respuestas y explicaciones a quienes gestionaban en ese momento», ha añadido.

«Estamos hablando de fondos de Canarias y es necesario aclarar cómo se usaron esos recursos públicos«, ha dicho el portavoz del Ejecutivo canario.

«Toca dar respuestas y explicaciones a quienes gestionaban en ese momento», afirmó para indicar que el Gobierno de Canarias de Fernando Clavijo ha puesto a disposición de los servicios jurídicos y de los tribunales «toda la información posible con máxima colaboración, transparencia y prudencia«.