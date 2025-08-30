ES NOTICIA

Matthew McConaughey en ‘Gold, la gran estafa’, la historia de un fraude multimillonario

Gabinete de Prensa

La película, basada en la historia real de uno de los mayores fraudes de la minería moderna, se emite este domingo a las 15:15 horas en Televisión Canaria

Fotograma de ‘Gold, la gran estafa’ (2016)

El cine sigue protagonizando las tardes de verano en Televisión Canaria. Este domingo 31 de agosto, a las 15:15 horas, llega a la sobremesa del canal público ‘Gold, la gran estafa’ (2016), una película de intriga y aventura dirigida por Stephen Gaghan.

Basada en hechos reales, la cinta narra el escándalo minero de Bre-X de 1988, cuando una empresa minera batió todos los récords históricos de la bolsa neoyorkina tras hallar en Indonesia la mina de oro más grande del mundo. Años después, se descubrió que no había ni una onza de oro y las muestras habían sido falsificadas.

Matthe McConaughey encarna a Kenny Wells, un fracasado hombre de negocios reconvertido en un moderno explorador, desesperado por tener un golpe de suerte. En un último esfuerzo, Wells se asocia con el geólogo Michael Acosta (Édgar Ramírez), para ejecutar un plan tan descabellado como grandioso: encontrar oro en las profundidades de la inexplorada jungla de Indonesia.

