Golpe de autoridad del Rocasa Gran Canaria ante el Grafometal Sporting La Rioja

El Rocasa Gran Canaria domina con comodidad en Logroño para lograr su novena victoria consecutiva por 20-27 ante el Grafometal Sporting La Rioja

Tras la heroica victoria del pasado sábado del Rocasa Gran Canaria en el Pabellón Insular Antonio Moreno, el conjunto grancanario disputó en la tarde de este sábado, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, el decimoquinto partido de la temporada ante el Grafometal Sporting La Rioja. Con el aliciente de las derrotas del Mecalia Atlético Guardés y del Bera Bera ante Granollers y Elche, respectivamente, lo que le daba la posibilidad al conjunto de Las Remudas de ponerse a tan solo un punto de la segunda plaza.

De la igualdad al dominio grancanario

En el inicio del partido, las locales igualaron fuerzas con las grancanarias, estableciendo durante los primeros diez minutos el 4-4 en el luminoso. Después, gracias a las paradas de Lulu Guerra y a la solidez ofensiva del Rocasa Gran Canaria, con Larissa da Silva a la cabeza, las chicas entrenadas por Dejan Ojeda comenzaron poco a poco a coger distancia en el marcador.

En los últimos quince minutos de la primera parte, Lulu Guerra consiguió negarle el gol hasta en tres ocasiones consecutivas a Garoa Sarronandia con tres paradas magistrales. En su debut, Francieli Söthe consiguió su primer gol para continuar aumentando la ventaja del Rocasa Gran Canaria. Los goles de Linnea Sundholm desde la línea de los siete metros y dos tantos de María González permitieron al Rocasa Gran Canaria ponerse cuatro goles por encima al descanso (10-14).

Superioridad visitante

Tras el descanso, las locales intentaron remontar el partido, pero el poderío en ataque de las teldenses no permitió al Grafometal La Rioja recortar distancias en el marcador. El vendaval canario siguió taladrando sin piedad la portería de Geandra Rodrigues, aumentando la ventaja hasta los siete goles cuando, superada la mitad de la segunda parte, el marcador lucía un claro 12-19.

En la recta final del partido, el Rocasa Gran Canaria puso la directa rumbo a la victoria y siguió minando la portería local, aumentando la ventaja poco a poco conforme se acercaba el final del encuentro. La defensa individual planteada en los últimos minutos por el conjunto local puso en un apuro momentáneo a las visitantes. Las exclusiones en el tramo final del encuentro poco afectaron a un resultado que ya estaba encarrilado.

Victoria coral del Rocasa

Tras el encuentro el entrenador grancanario Dejan Ojeda Destacó que el partido se ajustó al plan previsto, con un equipo sólido en defensa, intenso y eficaz en el control del lanzamiento exterior y el contraataque, claves para abrir brecha. En la segunda parte mantuvieron el nivel, con una portería decisiva en los momentos más complicados, lo que permitió superar las dificultades y cerrar la victoria.

La máxima goleadora del partido para las chicas entrenadas por Dejan Ojeda fue Linnea Sundholm, con cinco goles. Cabe destacar también la actuación bajo los tres palos de Lulu Guerra, con aproximadamente 21 paradas a lo largo del encuentro, lo que sostuvo el acierto ofensivo de las grancanarias, en un partido en el que, a excepción de la portera Silvia Navarro, todas las jugadoras lograron anotar al menos un gol.

Novena victoria seguida y próximo duelo ante el líder

Con este triunfo, llega la novena victoria consecutiva para el Rocasa Gran Canaria, que suma ya 24 puntos en la clasificación y se sitúa en la tercera posición de la Liga Guerreras Iberdrola, a tan solo un punto del Mecalia Atlético Guardés.

El próximo rival de las teldenses será el Super Amara Bera Bera, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola y de la Copa de la Reina, que visitará el Pabellón Insular Antonio Moreno el próximo sábado día 24 de enero. Las vascas llegan líderes con 27 puntos, tres más que el conjunto de Dejan Ojeda.