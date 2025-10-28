Un golpe de mar deja un hombre herido en Gran Canaria

El accidente ocurrió en el Charco de La Paloma, en el municipio de Arucas, provocando al hombre herido traumatismos de carácter moderado

Un golpe de mar deja un hombre herido en en Gran Canaria. Fotografía: EP

Durante la tarde de este pasado lunes, un hombre de 65 años ha resultado herido de carácter moderado en el municipio de Arucas, al norte de Gran Canaria. El afectado sufrió un golpe de mar cuando se encontraba en el conocido como Charco de La Paloma.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que tuvieron que actuar para socorrer al bañista. También se personó la Guardia Civil y la Policía Local.

Tras ser asistido por parte del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria debido a que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.