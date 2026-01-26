La operación ‘Sombra Negra’ desmantela una red clave de apoyo al narcotrágico en Andalucía y Canarias que llegó a mover 57 toneladas de cocaína por el Atlántico

Golpe histórico a la logística del narcotráfico en el Atlántico: 105 detenidos. EFE

La Policía Nacional ha detenido a un total de 105 personas en Andalucía y Canarias en el marco de las dos fases de la operación ‘Sombra Negra’, un amplio dispositivo que ha permitido desarticular una organización logística dedicada al apoyo del narcotráfico en el Atlántico y al lavado de activos. Además, la red criminal llegó a mover hasta 57 toneladas de cocaína, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación ha supuesto un duro golpe al considerado mayor centro de distribución y blanqueo de capitales del Campo de Gibraltar. Los agentes constataron que la organización utilizaba sistemas de comunicaciones encriptadas y tecnología de última generación, lo que les permitía operar principalmente durante la noche y dificultar su detección por las fuerzas de seguridad.

Comprar silencio

Además, entre los datos más relevantes de la operación, destaca que la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos durante un alijo de droga. El objetivo de este pago era garantizar su silencio y evitar cualquier vinculación entre la muerte y las actividades delictivas de la red.

La operación ‘Sombra Negra’ supone uno de los mayores golpes recientes contra la infraestructura logística del narcotráfico en el sur de España y refuerza la presión policial sobre las organizaciones criminales que operan en el Atlántico.