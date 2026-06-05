Cuenta atrás para el Gran Baile de Magos de La Orotava

Este viernes se celebra el tradicional Gran Baile de Magos de La Orotava, en Tenerife, para el que será obligatorio el traje típico y en que habrá música toda la noche

Cartel del Gran Baile de Magos de La Orotava 2026

Este viernes 5 de junio se celebra el Gran Baile de Magos dentro de las fiestas de Corpus Christi y San Isidro Labrador de La Orotava.

La jornada comenzará a las 21:00 horas en la Plaza del V Centenario con la Fiesta Canaria con cena de grupos y parrandas. Para asistir será obligatorio acudir con traje típico.

A las 22:00 horas tendrá lugar el Baile de Taifa y, en el Puente Escultor Estévez, habrá música de ambiente con DJ Mingo Show.

A partir de las 23:00 horas, la música continuará en diferentes espacios. En la Calle Calvario – Avenida de Canarias actuarán Fórmula Latina, Malibu y Tropi. En la Plaza Franchy Alfaro estarán Nueva Era Latina, Maquinaria y Klimbara.

Además, a las 21:30 horas, en la Sociedad Liceo de Taoro, se celebrará la Cena – Baile de Magos con la Orquesta Tejina.