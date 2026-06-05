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Cuenta atrás para el Gran Baile de Magos de La Orotava

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Este viernes se celebra el tradicional Gran Baile de Magos de La Orotava, en Tenerife, para el que será obligatorio el traje típico y en que habrá música toda la noche

Cartel del Baile de Magos de la Orotava 2026
Cartel del Gran Baile de Magos de La Orotava 2026

Este viernes 5 de junio se celebra el Gran Baile de Magos dentro de las fiestas de Corpus Christi y San Isidro Labrador de La Orotava.

La jornada comenzará a las 21:00 horas en la Plaza del V Centenario con la Fiesta Canaria con cena de grupos y parrandas. Para asistir será obligatorio acudir con traje típico.

A las 22:00 horas tendrá lugar el Baile de Taifa y, en el Puente Escultor Estévez, habrá música de ambiente con DJ Mingo Show.

A partir de las 23:00 horas, la música continuará en diferentes espacios. En la Calle Calvario – Avenida de Canarias actuarán Fórmula Latina, Malibu y Tropi. En la Plaza Franchy Alfaro estarán Nueva Era Latina, Maquinaria y Klimbara.

Además, a las 21:30 horas, en la Sociedad Liceo de Taoro, se celebrará la Cena – Baile de Magos con la Orquesta Tejina.

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