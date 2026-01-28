La consulta ciudadana para el Plan de Movilidad Insular Sostenible estará abierta del 29 de enero al 1 de marzo y marcará la hoja de ruta de la movilidad hasta 2035

Gran Canaria abre un proceso para definir el Plan de Movilidad Insular Sostenible

El Cabildo de Gran Canaria abrirá desde este 29 de enero y hasta el próximo 1 de marzo un proceso de participación ciudadana para recabar aportaciones de la población, colectivos, entidades sociales y empresariales, ayuntamientos y agentes implicados en la elaboración del Plan de Movilidad Insular Sostenible (PMIS), un documento estratégico que fijará el modelo de movilidad de la isla hasta el año 2035.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que esta iniciativa supone “una fase de escucha activa, previa a la redacción formal de un documento clave”, y subrayó, además, que el plan busca avanzar hacia un modelo más eficiente, accesible, seguro y sostenible, reduciendo la dependencia del vehículo privado y la huella ambiental.

Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030

La consulta se enmarca en la Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, las aportaciones ciudadanas servirán para elaborar el diagnóstico y el documento inicial del Plan, que incluirá indicadores públicos para evaluar aspectos como la accesibilidad, la cobertura del transporte, la reducción de emisiones o la seguridad vial.

Para finalizar, el Cabildo informará de forma periódica sobre las distintas fases del proceso, que contará con nuevos espacios de participación en etapas posteriores.