La combinación de la Gran Canaria Big Band con la presencia escénica de Carling transforma el escenario en un espacio donde música, ritmo y espectáculo se integran de forma natural

La Gran Canaria Big Band compartirá escenario estos 27 y 28 de diciembre con Gunhild Carling. Imagen cedida.

La Gran Canaria Big Band compartirá escenario estos 27 y 28 de diciembre, a las 19.30 horas, con Gunhild Carling durante el concierto ‘La Reina del Swing’. En concreto, tendrá lugar en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria bajo la dirección artística de Chano Gil.

Recorrido por el swing

Según informa la organización, el espectáculo propone un recorrido por el swing y el jazz clásico, recreando la atmósfera de los cabarets de los años veinte para adentrarse en las sonoridades características del jazz de las décadas posteriores.

De esta manera, la combinación de la Gran Canaria Big Band con la presencia escénica de Carling transforma el escenario en un espacio donde música, ritmo y espectáculo se integran de forma natural.

Gunhild Carling es una reconocida figura del jazz internacional. Multiinstrumentista, cantante y bailarina de claqué, ha desarrollado su carrera desde muy joven en el ámbito del swing, influida por una tradición familiar vinculada a la música y al circo.

Escenarios de todo el mundo

Su versatilidad la ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo y a reunir millones de visualizaciones en plataformas digitales.

En sus actuaciones interpreta instrumentos como el trombón, la trompeta, la flauta dulce, la armónica, la gaita, la batería y el piano, destacando por su capacidad de improvisación y su dominio de distintos estilos dentro del jazz. Desde temprana edad ha participado en giras europeas junto a su familia.

Fechas navideñas

Mientras, la Gran Canaria Big Band, considerada una de las formaciones más sólidas del panorama nacional en este género, acompaña a Carling en un programa que combina energía, elegancia y fidelidad al espíritu del swing, ofreciendo una propuesta especialmente diseñada para las fechas navideñas.

Finalmente, las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales y en la taquilla del teatro desde dos horas antes del inicio de cada función.