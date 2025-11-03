El Bosque de los Recuerdos es un espacio, en Valleseco, dedicado a la deposición sostenible de cenizas humanas

RTVC.

El municipio de Valleseco acogerá próximamente el primer espacio público de Canarias destinado a la deposición sostenible de cenizas humanas, un proyecto pionero que llevará por nombre “Bosque de los Recuerdos”.

Gran Canaria contará con el primer “Bosque de los Recuerdos” de Canarias

La iniciativa, impulsada por la Fundación Foresta en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, forma parte de un plan de formación y empleo que, además de ofrecer una alternativa ecológica para la despedida de los seres queridos, contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales mediante la repoblación controlada de zonas verdes.

Método

Las parcelas destinadas al Bosque de los Recuerdos se están habilitando en el entorno natural de Valleseco, donde se instalará un sistema sostenible de deposición de cenizas. Este método utiliza tubos especialmente adaptados que permiten que las cenizas se depositen de forma segura y que, al mismo tiempo, favorezcan el crecimiento del árbol plantado en memoria del fallecido.

Cada árbol contará con un número identificativo único, lo que facilitará a las familias localizar el lugar exacto de reposo de su ser querido. Además, el espacio dispondrá de carteles informativos que orientarán a los visitantes sobre el proceso y las normas de respeto hacia el entorno natural.