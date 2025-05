La isla se lleva los máximos galardones en cocina y pizza napolitana durante el Salón Gastronómico de Canarias

Saylen Cuevas, cocinera formada en Hecansa Hotel Escuela Santa Brígida, ganó el Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineras y Cocineros. Su ayudante, Óscar Vega, fue también campeón en su categoría. Alejandro Francisco López, del CIFP San Cristóbal, logró el tercer puesto en su primera participación.

Saylen Cuevas (d) y Óscar Vega (i), ganadores del 10º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineras y Cocineros | Cabildo de Gran Canaria

Cuevas emocionó al público con una receta inspirada en su historia personal. “Soy de Cuba, pero Gran Canaria es mi casa. Me enamoré de su gente y su gastronomía”, afirmó. Reside en La Aldea, donde continúa explorando productos locales y tradiciones culinarias.

Una caldereta con identidad canaria

El plato ganador fue una “caldereta de la abuela con pulpo”, una versión creativa de la ropa vieja tradicional. Saylen representará a Canarias el próximo año en el Campeonato Mundial de Jóvenes Cocineros.

Óscar Vega, exmilitar, destacó el valor del esfuerzo y la superación: “Reinventarse sin miedo y trabajar duro. Eso quiero enseñarle a mi hija”, compartió. Su evolución en cocina lo ha llevado a lo más alto del certamen.

Talento y masa madre

En la categoría de Pizza Napolitana, Antonio Cazorla, de la pizzería Laccan, se alzó con el primer puesto. Comenzó como repartidor y ahora lidera en su especialidad. “Me envolvió el mundo de la pizza y no he parado desde entonces”, recordó.

Además, Iván Pulido obtuvo el tercer puesto en Cocina de Canarias, reforzando así la fuerte presencia grancanaria en este evento gastronómico de referencia.

Una apuesta por la economía local

El stand de Gran Canaria Me Gusta contó con 80 metros cuadrados dedicados a promover los productos del Norte de la isla. La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, remarcó la importancia del sector: “La gastronomía es clave para el desarrollo insular”.

Alonso subrayó que este tipo de eventos permite ampliar redes y fortalecer la imagen de Gran Canaria como un destino de calidad y origen auténtico. La isla, sin duda, ha dejado huella en esta décima edición de Gastrocanarias.