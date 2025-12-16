Un proyecto europeo permitirá abrir oficinas de agencias locales de energía en las tres mancomunidades de la isla para asesorar a ciudadanos, empresas y organizaciones en proyectos de energía limpia

Gran Canaria participa en el proyecto europeo Life 4eneragencies, que durante los próximos tres años permitirá la creación de oficinas locales de energía en las tres mancomunidades de la isla: Medianías, Norte y Sureste.

La iniciativa busca impulsar la transición energética mediante el asesoramiento y acompañamiento a ciudadanos. Además de empresas y organizaciones que quieran emprender o invertir en proyectos de generación de energía limpia.

Las nuevas agencias ofrecerán orientación sobre los procedimientos, requisitos y subvenciones disponibles para instalar proyectos de energía renovable. Desde plantas fotovoltaicas en viviendas particulares hasta instalaciones en edificios públicos, como cubiertas de centros educativos.

Gran Canaria impulsa la transición energética con la creación de agencias locales de energía. RTVC

Desarrollo de iniciativas sostenibles

El proyecto se lanzó con una reunión de socios europeos. Se destacó la importancia de estas oficinas como puntos de referencia para quienes deseen desarrollar iniciativas sostenibles.

La creación de estas agencias locales permitirá simplificar trámites. Además, de ofrecer información técnica especializada y guiar a los solicitantes durante todo el proceso de implantación de sus proyectos de energía limpia, contribuyendo a consolidar la transición energética en Gran Canaria.