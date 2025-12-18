Los destinatarios son familias de 19 municipios de la isla y la ayuda es 31 % superior a la que se pensaba inicialmente

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria concedió este jueves un total de 112 ayudas con 870.000 euros de inversión para que familias en situación de vulnerabilidad puedan eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar su accesibilidad en sus casas.

Gran Canaria destina 870.000 euros para mejorar el acceso de 112 casas / Archivo RTVC

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda informó en un comunicado que la cuantía total de la subvención supera en un 31% a la inicialmente prevista.

Las ayudas se otorgarán a los beneficiarios a través de los ayuntamientos y permitirán que familias de 19 municipios de la isla puedan ganar seguridad y autonomía en su día a día gracias a la reestructuración de sus hogares.

Mejora de la accesibilidad

Las subvenciones se conceden por medio de los ayuntamientos que se encuentran conveniados, 19 de los 21 de la isla, mientras que en los municipios que no lo están las obras las ejecuta directamente el Consorcio.

El Consorcio de Viviendas ha distribuido las ayudas a las familias según una baremación establecida por puntos y el máximo que ha recibido cada una es de 15.000 euros para habilitar su hogar o zonas comunes.

Entre las actuaciones que se financian a través de estas subvenciones figura la creación de rampas, la instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad en las entradas a las viviendas.

En el interior del hogar, se subvencionará la adecuación de los cuartos de baño, instalación de suelos antideslizantes, de apoyos y pasamanos y mejora de la anchura de las puertas.

También se ha incluido en estas ayudas las mejoras de las barreras en la comunicación que puedan sufrir estas personas a causa de su discapacidad, por lo que se subvenciona la instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, videoporteros, entre otros.