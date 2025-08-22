El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha informado este viernes de que continúa el riesgo extremo por radiación ultravioleta en Gran Canaria, El Hierro y varios municipios del resto de islas

Canarias está en riesgo extremo por radiación ultravioleta

La Dirección General de Salud Pública recuerda a la población que debe protegerse del sol todo el año, incluso en días nublados, usando diariamente un filtro solar con factor de protección solar (SPF) 50 o más, sombrero de ala ancha y gafas de sol.

La Consejería de Sanidad coordina el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud. En él se establece recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los diferentes niveles que se establecen en el documento.

Según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los indicadores establecidos por el plan, el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias hasta el próximo 25 de agosto continúa en nivel muy alto en todas las islas y se sitúa en extremo en Gran Canaria y El Hierro. También en varios municipios de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera.

Los dermatólogos recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y, si es inevitable, hacerlo con protección solar alta.

REMITIDA / HANDOUT por CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Por islas, se mantienen los siguientes niveles de riesgo:

Gran Canaria : riesgo extremo para toda la isla.

: riesgo extremo para toda la isla. Lanzarote : el riesgo asciende a extremo en toda la isla, a excepción de Arrecife que se mantiene en muy alto.

: el riesgo asciende a extremo en toda la isla, a excepción de Arrecife que se mantiene en muy alto. Fuerteventura : el riesgo se eleva a extremo en toda la isla, a excepción de Puerto del Rosario con el riesgo muy alto..

: el riesgo se eleva a extremo en toda la isla, a excepción de Puerto del Rosario con el riesgo muy alto.. Tenerife : se mantiene el riesgo muy alto en toda la isla a excepción de los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Arona y San Miguel de Abona que se encuentran en riesgo extremadamente alto.

: se mantiene el riesgo muy alto en toda la isla a excepción de los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Arona y San Miguel de Abona que se encuentran en riesgo extremadamente alto. La Palma : riesgo extremadamente alto a excepción de los municipios de San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma que se encuentran en riesgo muy alto.

: riesgo extremadamente alto a excepción de los municipios de San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma que se encuentran en riesgo muy alto. El Hierro: riesgo extremo en todos sus municipios.

riesgo extremo en todos sus municipios. La Gomera: riesgo extremo en toda la isla a excepción del municipio de San Sebastián de la Gomera con riesgo muy alto.

Nivel muy alto de radiación ultravioleta

Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España de más alta radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Aemet.