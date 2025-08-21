Canarias es la comunidad autónoma del país con los niveles más altos de radiación ultravioleta durante todo el año

Desde este jueves hasta el próximo 25 de agosto, Canarias se encuentra en riesgo extremo por radiación ultravioleta. Así lo informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Canarias está en riesgo extremo por radiación ultravioleta. (Archivo) Protección solar.

Se trata de un fenómeno bastante común en las Islas, ya que Canarias es la comunidad autónoma del país con los niveles más altos de radiación ultravioleta durante todo el año.

Guía de los Índices de radiación ultravioleta solar y su protección recomendada/ Imagen: Canarias Saludable.

Por este motivo, las quemaduras solares que se producen en el Archipiélago, pueden suponer un mayor riesgo. Los expertos explican que identificarlas es clave para saber cómo actuar en cada caso.

RTVC.

Riesgo por isla

Mapa por islas del nivel de radiación ultravioleta solar desde el 21 de agosto hasta el 25 de agosto de 2025/ Imagen: Canarias Saludable.