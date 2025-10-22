Antonio Morales ha informado a los 21 alcaldes de Gran Canaria que tienen que elaborar planes sólidos contra los incendios forestales

El Cabildo de Gran Canaria ha instado este miércoles a los 21 municipios de la isla a actualizar sus planes de emergencia y aprobar planes de actuación contra los incendios forestales, que deberán estar concluidos en 2026, según ha informado su presidente, Antonio Morales.

Imagen de Antonio Morales

En declaraciones a los periodistas tras concluir una asamblea con los 21 alcaldes celebrada en la sede del Cabildo, Morales ha señalado que algunos municipios, que no ha querido citar, aún carecen de planes de emergencia, y que los nuevos que deberán desarrollar los podrán elaborar de forma conjunta con los de lucha contra incendios.

Además, Morales ha destacado que, tras los fuegos ocurridos este verano en la península, con un balance de ocho muertos, unas 400.000 hectáreas arrasadas y miles de evacuados, es preciso mejorar la coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos en las actuaciones ante la voracidad y los mayores riesgos que entrañan los efectos del cambio climático.

Un historial preocupante

Ha recordado además los grandes fuegos que ha sufrido la isla en lo que va de siglo, dos en 2019, uno en 2017 y el más voraz en 2007, cuando se quemaron 18.770 hectáreas, y ha recalcado que en Gran Canaria la población se expone a un mayor riesgo por contar con la zona de interfaz más grande de Europa debido la dispersión de las viviendas en las zonas rurales.

Es preciso que cada municipio disponga de un plan de actuación ante las emergencias y los incendios para tener preparadas las zonas a las que se debe evacuar a su población si fuera necesario, cómo se deben crear los cinturones verdes y mantener limpias de vegetación los alrededores de las casas, ha citado como ejemplo Morales.

Análisis de zonas y riesgos

El director técnico de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha ofrecido a los alcaldes un análisis exhaustivo de los riesgos que presenta la isla y las zonas más expuestas y ha hecho hincapié en la importancia de coordinar estas políticas de actuación y disponer de una planificación «milimétrica», ha señalado Morales.

El presidente del Cabildo ha indicado que la corporación dispone de financiación para apoyar a los municipios para la elaboración de estos planes, y que pueden acudir a empresas externas para su desarrollo.