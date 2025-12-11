El Cabildo de Gran Canaria hace una homenaje a viveristas, jornaleros, pastores, gestores del agua, miembros de grupos montañeros, divulgadores ambientales y trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente

Gran Canaria rindió este miércoles homenaje a las personas que han impulsado 75 años de reforestación. La repoblación forestal supuso una de las transformaciones territoriales más profundas del siglo XX en la isla, cambiando el paisaje, los usos del suelo y la relación de la población con su entorno natural.

75 aniversario

El Cabildo de Gran Canaria celebró este miércoles el 75º aniversario del inicio de la repoblación forestal de la isla. Una iniciativa histórica que transformó el paisaje, los usos del suelo y la relación de la población con su entorno natural.

Durante el acto, la institución insular rindió homenaje a los distintos colectivos que hicieron posible la reforestación y que, desde distintos ámbitos y generaciones, han contribuido a cuidar y proteger los montes de la isla.

Durante el acto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó que “hoy Gran Canaria cuenta con masas forestales consolidadas que protegen el suelo, regulan el ciclo del agua, conservan biodiversidad y capturan carbono, además de ofrecer espacios de disfrute y bienestar para la población. Estas enseñanzas son claves para afrontar los desafíos actuales de sequías, incendios y fenómenos climáticos extremos”.

Personas que recibieron el homenaje del el Cabildo de Gran Canaria por los 75 años de reforestación

Esfuerzo colectivo

En este sentido, destacó que este proceso iniciado a finales de los años cuarenta ha sido posible gracias a decisiones humanas, planificación técnica y un enorme esfuerzo colectivo que se prolongó durante décadas. “Estas personas representan el saber del trabajo, el saber del territorio, el saber comunitario y el saber de la transmisión cultural. Sin ninguno de ellos la repoblación forestal de Gran Canaria habría sido posible tal y como hoy la conocemos”, afirmó.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, indicó que “iniciativas como Gran Canaria Mosaico, que nos permite restaurar paisajes degradados, demuestran cómo la isla sigue avanzando hacia un modelo territorial más resiliente y sostenible. El reto ya no es solo plantar árboles, sino construir resiliencia y garantizar bienestar para las generaciones presentes y futuras”.

Asimismo, apuntó que estos esfuerzos son esenciales para que la isla pueda alinearse con los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de biodiversidad, mitigación del cambio climático y gestión sostenible del territorio. “Europa nos marca un camino claro, y desde Gran Canaria queremos no solo cumplirlo, sino convertirnos en un referente en restauración ambiental, gestión forestal adaptativa y transición ecológica”.

Reconocimientos

El Cabildo rindió homenaje a los distintos colectivos que hicieron posible la repoblación, entre ellos viveristas, jornaleros, pastores, gestores del agua, miembros de grupos montañeros, divulgadores ambientales y trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente.

En esta línea, tuvo mención especial para ocho personas: Milagrosa Marrero Mayor (viverista), Antonio González Herrera y Orlando Guillén Díaz (jornaleros); Mariano Domínguez Gutiérrez (del Grupo Montañero Gran Canaria); Domingo Moreno Moreno (pastor); Pedro Herminio Santiago Henríquez (“Mino”, trabajador de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas); Herederos de Pedro Suárez Suárez (en representación del Monte Consorciado), y Manuel Cardona Sosa (divulgador ambiental).

Asimismo, reconoció la contribución de los ingenieros Juan Nogales Hernández y Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna, fundamentales en los primeros programas de repoblación.

El 75º Aniversario de la Reforestación concluyó con la visualización de un video que recorrió la evolución de los montes en estos años, y con los protagonistas de la repoblación que realizaron un llamamiento a seguir protegiendo y fortaleciendo el patrimonio forestal de Gran Canaria para las próximas generaciones.