Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y CCOO reclamaron al Gobierno de España que acelere la puesta en marcha de la subasta para implantar la energía marina en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y el sindicato CCOO dieron este jueves un nuevo impulso político, social y empresarial a la implantación cuanto antes de la energía eólica offshore o marina en Gran Canaria con la organización de una jornada monográfica en la sede del Gobierno insular que sirvió además para escenificar una vez más la unidad y el consenso que concita el proyecto para que la isla sea el primer territorio de España donde entre en funcionamiento.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En la cita, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y CCOO reclamaron al Gobierno de España que acelere la puesta en marcha de la subasta por su importancia para para cimentar la transición renovable, la soberanía energética, la creación de un tejido productivo innovador y la consolidación de puestos de trabajo vinculados a las energías limpias. Así quedó de manifiesto en un encuentro con una amplia representación institucional, social y empresarial, según se recoge en un comunicado.

“Estamos en un momento clave para la toma de decisiones y no nos podemos dilatar más, porque además estamos viendo las consecuencias de la guerra de Irán y la importancia de romper con la dependencia de los combustibles fósiles”, afirmó esta mañana el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, justo antes de la inauguración de la Jornada para el Desarrollo de la Energía Eólica Offshore, organizadas por CCOO en colaboración con la Institución insular.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria en la Jornada para el Desarrollo de la Energía Eólica Offshore. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Apuesta por la descarbonización

Morales subrayó que “Gran Canaria ha hecho una apuesta clara por la descarbonización que hace que la isla lidere la penetración de las energías limpias en el archipiélago. Hemos hecho nuestra tarea y existe consenso, así que no sabemos por qué se está produciendo este retraso en la subasta, circunstancia que nos hace perder posibilidades en empleo verde, productividad y generación de tecnología que nos situarían a la vanguardia internacional en el sector”.

“Sabemos que hay muchas empresas interesadas y es muy importante además esta apuesta decidida por parte de CCOO, sindicato mayoritario en el sector”, manifestó el presidente del Cabildo, que añadió que “la isla cuente con la ventaja del almacenamiento que nos proporcionará el proyecto de Salto de Chira, así que ya podemos ser la base del proyecto de eólica marina para España, que aquí sería más competitivo que en cualquier otro lugar”.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Canarias, Vanesa Frahija, enfatizó que la energía eólica marina offshore o flotante en Canarias y en concreto en Gran Canaria es un factor crucial para la transición energética y “la cualificación y estabilidad en el empleo”, por lo que “tenemos que adelantarnos a lo que viene y hacer también una transición formativa para acceder a este tipo de trabajos”.

Acelerar la subasta

Asimismo, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, hizo un llamamiento para acelerar la subasta de la energía eólica offshore. “Tenemos todos los requisitos, un hecho diferencial y necesitamos mirar al mar para descarbonizar las islas”, indicó, antes de agregar que los estudios del Ejecutivo regional apuntan que el desarrollo del proyecto en Gran Canaria aparejaría la creación de alrededor de 8.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Igualmente, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Francisco San José, aseguró que Canarias se encuentra “ante una oportunidad histórica”, mientras que el responsable del sector naval del sindicato, Víctor Ledo, destacó que “Canarias tiene un papel esencial en la transición energética”, así como que las experiencias en otros lugares demuestran el impacto positivo local en el empleo, entre otras ventajas.