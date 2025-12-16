El Cabildo insular advierte de posibles desprendimientos que se puedan producir

Gran Canaria mantiene cerradas tres carreteras de la cumbre tras el paso de la borrasca Emilia, según informó este martes Antonio Morales, presidente del Cabildo insular, que pidió a la población mantener la precaución por posibles desprendimientos que se puedan producir aún.

Personal de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria actuando tras el paso de la borrasca Emilia / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

En declaraciones a los periodistas, el presidente detalló que sigue cerrada al tráfico la GC-400, en el kilómetro tres por Aríñez; la GC-200 en el acceso a Tirma; y la GC-231 en la parte que conduce a Sao.

Estado de las carreteras

Morales señaló que el lunes había seis vías cerradas y que ya solo quedan tres y que el servicio de carreteras del Cabildo sigue trabajando para asegurar el buen estado de las carreteras de las islas.

En un comunicado, el Cabildo informó de que la Dirección de Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria-PEIN ha actualizado este martes y hasta el próximo día 26 de diciembre la situación de prealerta por el riesgo de desprendimientos que persiste en la isla.

Según la nota, la isla registró un total de 1.230 incidencias por los efectos del temporal y cerca de la mitad, 586, se debieron a los desprendimientos que se han producido en las vías públicas grancanarias.