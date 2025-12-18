Esta tasa se espera que comience a cobrarse en Tenerife Sur y Lanzarote el próximo 15 de enero

El Cabildo de Gran Canaria ha «rechazado» este jueves la intención de AENA de imponer una nueva tasa a las empresas de transporte discrecional cuyas guaguas operan en los aeropuertos del archipiélago para el traslado de pasajeros.

Gran Canaria rechaza la nueva tasa de AENA a las guaguas en los aeropuertos / Archivo RTVC

En un comunicado, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Gobierno insular, Teodoro Sosa, señaló que con esta medida, el Estado «vuelve a evidenciar su afán recaudatorio, sin mostrar ninguna voluntad de mejorar el servicio».

Déficit de infraestructuras evidente

Sosa señaló que AENA «somete a Canarias a un agravio comparativo y daña sus niveles de competitividad, además de provocar un impacto económico insostenible al sector y de implementar una norma que choca frontalmente con la Ley de Movilidad Sostenible» y que, ha dicho, «constituye una contradicción flagrante con la sostenibilidad».

Según la nota, AENA pretende cobrar a los vehículos por el tiempo que tienen que permanecer en el interior de los recintos aeroportuarios canarios mientras esperan a los viajeros.

En el comunicado se informa de que el cobro se impondrá de forma progresiva, de manera que, a partir del próximo día 15 de enero, comenzará a aplicarse en los aeropuertos de Tenerife Sur y César Manrique de Lanzarote, y más adelante, en los de Gran Canaria y Fuerteventura.

Para Sosa esto «es inadmisible» por tratarse de un organismo público como AENA, que «obtiene beneficios millonarios», y que «busca nuevos ingresos, mientras los aeropuertos canarios tienen un déficit de infraestructuras evidente«.

El consejero interpreta esta decisión como una demostración de un «afán recaudatorio al que no acompaña ninguna intención de mejorar los servicios».