El nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio, dividido en cuatro lotes, mejorará la atención a personas mayores y con necesidades de apoyo en el hogar durante los próximos años

Las Palmas de Gran Canaria adjudica un contrato histórico de 34,5 millones para reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio. RTVC

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la adjudicación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Una inversión histórica de 34,5 millones de euros impulsada por la Concejalía de Bienestar Social. RefUERZA la atención a personas mayores y con necesidades de apoyo en el hogar.

El servicio se ha licitado en cuatro lotes, adjudicados a Asidma Servicios Sociales (6,7 millones), FEPAS (9,8 millones), Servisar Servicios Sociales (10,6 millones) y Atende Servicios Integrados (7,3 millones). El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse otros dos.

Estabilidad y continuidad

La concejala del área, Carmen Luz Vargas, destacó que este paso garantiza “estabilidad y continuidad” en la atención a las personas más vulnerables.

El nuevo modelo combina apoyos personales y domésticos. Incorpora además servicios de apoyo psicológico, formación en habilidades para la vida diaria y acciones para combatir la soledad no deseada.

El SAD se organizará territorialmente para mejorar la proximidad. Se prestará por equipos multidisciplinares, integrados por auxiliares, trabajadores sociales y perfiles especializados que permitirán una atención más completa y adaptada a cada usuario.