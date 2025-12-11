El nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio, dividido en cuatro lotes, mejorará la atención a personas mayores y con necesidades de apoyo en el hogar durante los próximos años
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la adjudicación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Una inversión histórica de 34,5 millones de euros impulsada por la Concejalía de Bienestar Social. RefUERZA la atención a personas mayores y con necesidades de apoyo en el hogar.
El servicio se ha licitado en cuatro lotes, adjudicados a Asidma Servicios Sociales (6,7 millones), FEPAS (9,8 millones), Servisar Servicios Sociales (10,6 millones) y Atende Servicios Integrados (7,3 millones). El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse otros dos.
Estabilidad y continuidad
La concejala del área, Carmen Luz Vargas, destacó que este paso garantiza “estabilidad y continuidad” en la atención a las personas más vulnerables.
El nuevo modelo combina apoyos personales y domésticos. Incorpora además servicios de apoyo psicológico, formación en habilidades para la vida diaria y acciones para combatir la soledad no deseada.
El SAD se organizará territorialmente para mejorar la proximidad. Se prestará por equipos multidisciplinares, integrados por auxiliares, trabajadores sociales y perfiles especializados que permitirán una atención más completa y adaptada a cada usuario.