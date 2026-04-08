La isla contará con 3,16 millones de asientos y conectividad aérea con 116 aeropuertos en 28 países pese a la incertidumbre internacional

Gran Canaria refuerza su conectividad aérea para verano de 2026 con nuevas rutas y un crecimiento del 6%

Gran Canaria incrementará su conectividad aérea de cara a la temporada de verano de 2026, con un crecimiento del 6 % en plazas ofertadas y nuevas rutas que consolidan su posicionamiento turístico.

Según datos de Cirium, la isla dispondrá de 3,16 millones de asientos entre abril y septiembre, frente a los 2,99 millones del mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó que este refuerzo contribuye a diversificar mercados, mejorar la competitividad del destino y avanzar en la desestacionalización.

Nuevas rutas y refuerzos

En total, la isla contará con conexiones directas con 116 aeropuertos en 28 países, con especial crecimiento en el ámbito internacional, donde destacan mercados como Francia y Polonia, mientras Reino Unido aumenta su capacidad y Alemania se mantiene estable.

Entre las novedades figuran nuevas rutas y refuerzos con ciudades como Sevilla, Bergen, Stavanger, Nantes, Liverpool, París, Belfast o Lyon, además de la recuperación de la conexión con Lille. Aerolíneas como Binter, Norwegian, easyJet, Volotea o Jet2 ampliarán su operativa, consolidando especialmente el mercado francés, que experimenta un notable crecimiento.

Este impulso refuerza la confianza en la capacidad de adaptación del destino y su atractivo en el panorama turístico global.