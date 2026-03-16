Gran Canaria se prepara para el regreso del New Kumite Rules

El pabellón Jesús Telo será el epicentro del mejor K-1 profesional con el espectacular VII New Kumite Rules el próximo 28 de marzo

Los amantes de los deportes de contacto están de enhorabuena con el regreso del New Kumite Rules, un evento innovador, exigente, vibrante y espectacular que reunirá a cuatro campeones oficiales en una velada que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos del año en Canarias, con un cartel que combinará combates profesionales y una apasionante gala previa con la que abrir la cita deportiva.

El formato New Kumite Rules se caracteriza por ofrecer combates dinámicos e intensos, inspirados en disciplinas como el kickboxing y la lucha, con un reglamento diseñado para favorecer el espectáculo y la competitividad sobre la plataforma de combate.

El evento contará con varias peleas principales y preliminares que servirán de escaparate para nuevos talentos del panorama local, siguiendo la línea de ediciones anteriores en las que también se celebró la serie “Road to Kumite”, una antesala en la que jóvenes luchadores buscan hacerse un nombre en el circuito.

El VII New Kumite Rules arrancará a las 20:00 horas del sábado, 28 de marzo, con la participación de cuatro campeones oficiales con títulos reconocidos como son el catalán Antonio Campoy, campeón de Europa y campeón del Mundo K-1 Pro WAKO. el bilbaíno Annouar Amakrane, campeón Mediterráneo K-1 Pro WAKO.el andaluz Sergio Alcaide, campeón de España K-1 Pro y el canario Salvador Hernández, campeón de Canarias K-1 Pro. Bajo el sistema de competición todos contra todos, se verán las caras en asaltos de tres minutos en el peso Light WelterWeight (-65 kg).

Campeones oficiales con hambre y ambición

El catalán Antonio Campoy, una de las grandes atracciones de la jornada, debutará con la ilusión intacta y una gran ambición: “Para mí es placer poder pelear en este eventazo diferente al resto por su formato de lucha y sus reglas y, encima, hacerlo en Canarias, que es una tierra que me encanta”, explicó el campeón, antes de detallar cómo está preparando las peleas: “Vengo de una preparación dura, ya que he peleado hace dos semanas en Barcelona. Solo me falta ajustar un poco el plan de estrategia para los rivales y poco más. Mis oponentes son más jóvenes, con muy buena proyección y entiendo que con muchas ganas de seguir subiendo en este deporte. A pesar de mi experiencia, no lo voy a tener nada fácil”, subrayó.

Por su parte, el andaluz Sergio Alcaide repite en el New Kumite Rules con ganas de seguir progresando en una cita estelar: “Es todo un orgullo seguir peleando en la isla y en este gran espectáculo, donde, me siento muy arropado. Le doy un sobresaliente a un evento trabajado, organizado y muy bien estructurado”, destacó, sin obviar la manera en la que saldrá a la plataforma de combate: “Sigo siendo fiel a mi estilo, dándolo todo hasta el último segundo y luchando hasta que suene la campana. La preparación está siendo muy dura y no voy a defraudar, porque tengo mucha hambre de victoria”, advirtió.

Respecto a los rivales, Alcaide señaló que “participan los mejores los mejores del país y será un honor compartir cartelera con todos ellos. Vamos a disfrutar de una buena guerra con todos y hacer disfrutar al público. Estoy en mi mejor momento y estoy seguro de que lo demostrare”.

Superfights de alto nivel

La cartelera se completa con enfrentamientos internacionales y nacionales de máximo interés: Damián Martín vs Marco Romeiro, el grancanario Rafa Cazorla (actual Campeón de España K-1 Pro) vs Thiago Rodrigues (Brasil), Rita Marrero regresa al ring frente a la actual Campeona de Canarias K-1 Pro, Cynthia Curquejo. Alejandro Delgado vs el majorero Antonio Valero y Marco Paul Betancourt vs el tinerfeño Luis Dorta.

El espectáculo incluirá una producción escénica con iluminación, música y puesta en escena propia de las grandes veladas internacionales de deportes de contacto, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia única.

Con esta cita, Gran Canaria vuelve a posicionarse como uno de los epicentros de los deportes de combate en España, reuniendo a aficionados, deportistas y promotores en una noche donde la emoción, la técnica y el espectáculo estarán garantizados.