El experimentado luchador catalán Antonio Campoy, campeón de Europa y del Mundo K-1 Pro WAKO, se proclamó ganador del VII New Kumite Rules

Gran éxito del VII New Kumite Rules en el pabellón Jesús Telo / Jose Bringas

El pabellón Jesús Telo vivió una jornada inolvidable con la celebración del VII New Kumite Rules. Un evento que volvió a demostrar su condición de indiscutible referente en los deportes de contacto a nivel nacional. Con lleno absoluto en las gradas, el público respondió de manera notable con cerca de mil personas en el recinto capitalino, creando un ambiente vibrante y cargado de emoción, de principio a fin.

En el plano deportivo, la noche estuvo marcada por el alto nivel competitivo y la intensidad de los combates, bajo la fórmula de todos contra todos, entre cuatro campeones oficiales. El gran protagonista fue el luchador catalán Antonio Campoy. Quien se alzó con la victoria en el combate estelar demostrando técnica, veteranía, determinación y un excelente estado de forma.

De esta manera, el vigente campeón de Europa y del Mundo, K-1 Pro WAKO se impuso en los dos combates que disputó (vs Alcaide y Amakrane) para proclamarse nuevo Rey del Kumite. El segundo puesto fue para el campeón de España K-1 Pro, el cordobés Sergio Alcaide. Quien ganó una pelea (vs Amakrane) y perdió otra, el tercero para el marroquí afincado en Bilbao, Annouar Amakrane, campeón Mediterráneo K-1 Pro WAKO. El último puesto fue para el tinerferño Salva Hernández, quien sufrió un fuerte KO ante el campeón y no pudo competir en el último asalto, aunque en la primera batalla derrotó con solvencia al luchador vasco.

“El flamenco” no dio tregua a sus oponentes

“Para mí ha sido un enorme reto ganar aquí ante rivales tan cualificados y con tantas ganas e ilusión por ganar. Venía con el objetivo de aportar mi capacidad y tirar de veteranía y me ha salido bien. Es la tercera vez que peleo en Canarias y me he vuelto a encontrar con gente magnífica, un trato exquisito y una organización impecable”, declaró el campeón, Antonio Campoy. Conocido por “El flamenco”, por su pasión por la popular expresión artística andaluza.

Por si fuera poco, el evento contó con un total de cinco Super Fights. Que ofrecieron enfrentamientos espectaculares y muy disputados, manteniendo al público en vilo durante toda la velada.

El teldense Rafael Cazorla, actual campeón de España K-1 Pro, se impuso al brasileño Thiago Rodrigues por parada arbitral en el segundo asalto. El portugués Marco Romeiro venció al canario Damián Martín a los puntos, por decisión unánime. El majorero Antonio Reyes, por decisión unanime, ante Alejandro Delgado. El tinerfeño William Luis Dorta derrotó a Marco Betancourt por KO. En la pelea femenina, la ganadora fue Cynthia Curquejo, actual campeona de Canarias K-1 Pro, ante Rita Marrero, por decisión unánime tras agotar los tres asaltos de rigor.

Además, el formato Road to Kumite aportó dinamismo y proyección a nuevos talentos, consolidándose como una plataforma clave para el futuro de la disciplina. Las victorias correspondieron a Makan Coulibaly, Jonathan Duarte, Jenifer Padrón, Gabriel Monzón, Hugo Ramos, José Quintero y Jesús Suárez.

New Kumite Rules, espectáculo puro en su séptimo capítulo

El evento contó, asimismo, con la presencia de autoridades políticas y representantes del ámbito deportivo. Quienes quisieron respaldar con su asistencia una cita que sigue creciendo, año tras año, tanto en nivel organizativo como en repercusión.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, se mostró satisfecho con el desarrollo de un evento que catalogó de “gran espectáculo y un modelo de éxito consolidado entre los deportes de contacto”. Antes de añadir que “esta edición, como siempre, ha tenido de todo: grandes combates con un alto nivel de calidad, desenlaces por KO y una respuesta muy buena del público, a pesar de que se adelantó la fecha de celebración. Un nuevo ejemplo del gran trabajo de Néstor Navarro y todo su equipo”,

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai, Jesús Eguía, habló de “igualdad, vistosidad y alto nivel competitivo y técnico”. Para definir una cita que “sigue creciendo, sorprendiendo, apasionando e innovando, como la que hemos disfrutado hoy con la flor y nata a nivel mundial y con chicos jóvenes que vienen pisando fuerte para poner en valor el kickboxing en Canarias”.

Por último, Néstor Navarro, presidente de la Federación Canaria de Kickboxing y Muay Thai, no pudo disimular su felicidad a la conclusión de una de las ediciones más espectaculares del Kumite: “Estoy eufórico, súper contento y muy agradecido a todas las personas que han contribuido al éxito de esta jornada, a las instituciones por su apoyo, al público por el lleno total y a los peleadores porque lo han dado todo en cada momento. Así es el New Kumite Rules: espectáculo total”.