El VII Kumite Rules se adelanta al viernes, 27 de marzo, para evitar la coincidencia con el Carnaval de Maspalomas

El VII Kumite Rules adelanta su fecha al 27 de marzo

La organización del VII Kumite Rules, uno de los eventos de K-1 más esperados del calendario deportivo, ha decidido, oficialmente, adelantar la fecha de su séptima edición al viernes, 27 de marzo, un día antes de lo que estaba previsto inicialmente, en el mismo escenario, el pabellón Jesús Telo de la capital grancanaria.

La decisión responde a la coincidencia con la celebración del Carnaval de Maspalomas, uno de los eventos más multitudinarios de Gran Canaria, que sufrió un cambio de fecha ante la inminente llegada a las Islas de la borrasca Therese.

Con el objetivo de garantizar el éxito logístico, la seguridad de los asistentes y facilitar el desplazamiento de los competidores y el público, la organización ha optado por ajustar el calendario. De esta manera, el New Kumite Rules se asegura contar con todo el protagonismo y los recursos necesarios para ofrecer el espectáculo de alto nivel al que tiene acostumbrados a sus seguidores.

“Nuestra prioridad es que tanto los luchadores como los aficionados disfruten de una experiencia de diez. Con esta decisión nos aseguramos que el público pueda acudir y vivir al máximo los dos eventos, el New Kumite Rules y la Cabalgata, y no dar al traste con la dura preparación de los participantes, que llevan tiempo entrenando muy duro para hacer disfrutar a la afición. Lo contrario hubiera sido una falta de respeto. El pesaje se adelanta al jueves y estamos convencidos de que es la mejor determinación que hemos podido tomar para el evento y para sus protagonistas, siempre contando con el visto bueno de las instituciones públicas”, explica el promotor y presidente de la Federación Canaria de Kickboxing y Muay Thai, Néstor Navarro.