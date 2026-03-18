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Llega a Gran Tarajal un cayuco con 59 personas, 5 menores

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Salvamento Marítimo rescató a las 59 personas a bordo de un cayuco que llegó a Gran Tarajal, entre ellos cinco menores, todos están en buen estado de salud

Salvamento Marítimo rescata 83 personas de origen subsahariano al sur de El Hierro

Salvamento Marítimo rescató esta madrugada a 59 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí que trataban de llegar a Fuerteventura en una lancha neumática, entre ellas cinco menores, según informa el 112.

El rescate lo efectuó desde el puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura) la Salvamar Ízar, que localizó la neumática a unos 57 kilómetros al sur de la isla.

El grupo de personas que iba a bordo estaba compuesto por 47 hombres, siete mujeres y cinco menores.

Todos ellos llegaron a puerto en buen estado de salud, sin que fuera necesario trasladar a ninguno a centros sanitarios.

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