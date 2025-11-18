ES NOTICIA

Grave una niña tras ser atropellada en Gran Canaria

Una niña de 8 años está herida grave tras un atropello en la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria

En la tarde de este lunes una niña de 8 años resultó herida de gravedad en un atropello en la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria.

En el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo facial de carácter grave, por lo que la trasladaron en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Grave una niña atropellada en Gran Canaria

A las 19:26 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para una menor atropellada.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario del SUC atendió a la menor y la trasladó a un centro hospitalario. La Policía Local instruyó las diligencias.

