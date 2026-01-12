El grancanario registró 15 puntos y 8 rebotes con gran acierto en el tiro

El ala-pívot grancanario Santi Aldama firmó este domingo 15 puntos en la victoria 103-98 conseguida por los Memphis Grizzlies contra los Brooklyn Nets en el derbi español contra Jordi Fernández, técnico del conjunto neoyorquino.

Los Grizzlies de Aldama ganan a los Nets de Jordi Fernández en el «derbi español». Imagen de los Memphis Grizzlies

Además de anotar 15 puntos, el canario registró ocho rebotes, tres asistencias y tres tapones en 33 minutos de calidad saliendo del banquillo. Por otro lado, Aldama conectó siete de sus diez tiros de campo, con uno de dos en triples, y también logró un robo.

Estadísticas destacadas

El novato Cedric Coward fue el mejor del encuento con 21 puntos y ocho asistencias, metiendo dos de sus cinco triples en el tramo final del encuentro para romper el marcador. Un balance de 13-0 para el equipo de Tennessee durante los últimos instantes del partido marcó la diferencia.

Los Grizzlies terminaron con seis jugadores con dobles dígitos en anotación. Jock Landale anotó 16 puntos, Kentavious Caldwell-Pope y Jaren Jackson metieron catorce puntos cada uno y Cam Spencer, uno de los gemelos que marcan sensación esta temporada en la liga anotó 12 puntos.

Por otro lado, Brooklyn no pasó del 40 % de acierto en tiros de campo, con Noah Clowney y Tyrese Martin como máximos anotadores, con 17 puntos cada uno.

Situación de ambos equipos

Con esta victoria, Memphis se ha repuesto después de dos derrotas consecutivas y se coloca décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas.

Ja Morant estuvo ausente por problemas de pantorrilla, en el medio de los rumores sobre su posible salida de la franquicia. Los Toronto Raptors, Los Ángeles Clippers y los Miami Heat figuran entre sus posibles destinos, según los medios estadounidenses.

Para los Nets de Jordi Fernández fue tercera derrota consecutiva y la número 25 de una campaña complicada, en la que solo han ganado once encuentros y donde se posicionan como decimoterceros de la Conferencia Este.