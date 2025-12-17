La primera edición de ‘Papanoelada Motera’ va a arrancar el 21 de diciembre desde el aparcamiento del centro comercial Alisios

Guaguas Municipales y Global reafirman su compromiso social al colaborar activamente en la primera edición de la ‘Papanoelada Motera Solidaria’, que tiene por objeto la recogida de juguetes destinada a la tradicional campaña «+ Que Reyes» de Casa Galicia. Esta iniciativa, organizada por Moteros El Molino, cuenta con la implicación directa de los clubes moteros de los trabajadores de la empresa municipal y la operadora insular de transporte. El evento se celebrará el próximo domingo, 21 de diciembre, y partirá, a las 10:00 horas, desde el aparcamiento del centro comercial Alisios.

La caravana motera –que ya alcanza los 70 inscritos, todos vestidos de Papa Noel- realizará un extenso recorrido que conectará todos los distritos y numerosos barrios de la ciudad, permitiendo que el mensaje solidario llegue a muchos rincones del municipio.

Paradas

El itinerario incluye paradas estratégicas en puntos emblemáticos como el parque Juan Pablo II, Plaza de la Feria – Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el Parque Santa Catalina, para culminar finalmente en el bulevar de la avenida Mesa y López. Estos puntos de encuentro servirán de escaparate para que la ciudadanía disfrute del desfile, se sume al ambiente festivo y pueda contribuir con su donación.

Durante la presentación de la iniciativa, con la presencia del concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, se destacó la importancia de este esfuerzo conjunto entre trabajadores del transporte y clubes moteros para garantizar que ningún niño o niña de la Isla se quede sin un regalo en estas fechas tan señaladas.