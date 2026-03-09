Con el 3-1 de la ida, el Guaguas afronta este martes la vuelta del playoff de acceso a cuartos de final de la CEV Champions League

El Guaguas, a volar alto en Europa: próxima escala, Montpellier / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas vuelve a activar el modo Champions. El conjunto grancanario visita este martes a las 19:00 horas el Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, con capacidad para unos 3.000 espectadores, para medirse al Montpellier HSC VB en la vuelta del playoff que da acceso a los cuartos de final de la CEV Champions League.

Tras el 3-1 logrado en la ida en el Gran Canaria Arena, el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero cree en sus posibilidades de avanzar de ronda y volver a hacer historia en Europa, como ya sucedió en la temporada 2023-24, cuando alcanzó los cuartos de final. En aquella ocasión, el conjunto amarillo cayó ante el Ziraat Bankkart en un dramático set de oro. En esta ocasión, el premio sería mayúsculo: en cuartos ya espera el todopoderoso Sir Safety Perugia, vigente campeón de Europa y del mundo.

El pabellón francés suele convertirse en un escenario muy exigente para los rivales cuando se llena. Con unos 3.000 asientos, el recinto genera un ambiente muy cerrado y ruidoso, con la afición muy encima del partido, animando con cánticos y mucha bulla durante todo el encuentro. En las noches europeas, el Montpellier acostumbra a crear una atmósfera que obliga a los visitantes a mantener máxima concentración.

El reto europeo del Guaguas

Tras el tropiezo liguero del pasado sábado ante el Conqueridor Valencia en un encuentro en el que Camarero apostó por dar minutos a los menos habituales, el Guaguas afronta ahora su gran objetivo inmediato de la temporada. Para ello, el conjunto amarillo viaja a Francia con toda su artillería ofensiva, defensiva y con una premisa clara: conseguir al menos dos sets que aseguren el pase a la siguiente ronda.

El voleibol europeo ha demostrado en numerosas ocasiones que es una competición imprevisible, por lo que el cuerpo técnico del Guaguas junto a su presidente Juan Riz viajan con todo. Camarero volverá a apostar por su sexteto habitual, con Io de Amo en la dirección, Osmany Juantorena y Nicolás Bruno en las alas, Walla Souza como principal referencia ofensiva y el apoyo en el centro de Hélder Spencer, con Unai Larrañaga liderando la defensa desde la posición de líbero.

Con los pies en la tierra

Pese a la ventaja de la ida, desde el vestuario también llaman a la prudencia. Io de Amo, elegido MVP en el primer partido de la eliminatoria, lo asegura: “Hicimos un gran encuentro, sobre todo en los dos últimos sets, pero esto no está hecho ni mucho menos. Allí ellos van a crecerse y será más duro que el partido en casa. La presión de jugar la vuelta como locales también les hará ser más agresivos en cada jugada”.