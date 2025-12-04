El varón, buscado desde 2022, se ocultaba para evitar cumplir la orden de ingreso en prisión que tenía por un delito de robo con fuerza

La Guardia Civil detiene a 80 personas pertenecientes a una red de carteristas que actuaban en las zonas turísticas de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora, logran detener a un individuo que poseía una orden de ingreso en prisión desde abril del año 2022. Le constaban en su historial numerosos delitos contra el patrimonio y contra la seguridad vial, además de un delito de violencia doméstica y otro de malos tratos en el ámbito familiar (VIOGEN).

El prófugo tenía una condena de pena privativa de libertad por un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en la localidad de Chirche (Guía de Isora). Sin embargo, nunca llegó a ingresar en prisión, ya que llevaba más de tres años ocultándose para evitar que los distintos cuerpos policiales lo localizaran.

Gracias a la labor de investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, agentes pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora, pudieron conocer el domicilio en el que se estaba ocultando este individuo, situándose en la población de Chío (Guía de Isora).

Entrada al domicilio y detención

Conforme a ello, recientemente se realizó una entrada en su domicilio, previa autorización judicial, pudiendo así los agentes proceder a su detención.

En el dispositivo establecido para su detención, participaron agentes del Puesto Principal de Guía de Isora y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de esta Comandancia (USECIC).

Actualmente, el huido de la Justicia durante años ya se encuentra en prisión cumpliendo la condena impuesta por sus actos delictivos.