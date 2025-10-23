El consejero de Economía, Manuel Domínguez, había alertado de un frenazo de la economía canaria

Habrá desaceleración de la economía pero no frenazo, según la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha dicho este jueves que no habrá un «frenazo» de la economía canaria, como se ha dicho desde el gobierno regional, sino que la previsión es que haya una desaceleración.

Al ser preguntada por ese «frenazo» la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha indicado que crecer nominalmente un 3,9 por ciento, como se ha dicho desde el ejecutivo canario, no está mal. Y ha insistido en que se trata de crecer con menos intensidad que en 2024, cuando la subida fue del 4,4%.

Resiliencia

Pérez ha comentado que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife previsiblemente revisará al alza sus previsiones de crecimiento de la economía canaria. Y ha añadido que la economía muestra mucha resiliencia.

El presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, ha recordado que el turístico es el sector que tira de la economía canaria. Dijo que para la temporada de invierno si bien se ve que se resienten algunos mercados como el alemán, por sus dificultades internas, las reservas van bien en comparación con el año pasado.