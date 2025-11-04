Aparece un cuerpo sin vida en la playa de Famara, mismo lugar en el que desapareció un joven bañista el domingo

Un cuerpo sin vida ha sido hallado este martes por la tarde en la playa de Famara, en Lanzarote, el lugar donde desapareció un bañista de 28 años de origen indio el pasado domingo.

Según confirmó el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, hallaron a la persona ahogada en torno a las 17:05 horas.

Por su parte, la Guardia Civil ha indicado a EFE que, por el momento, el cuerpo permanece aún sin identificar y que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para determinar su identidad.

En el lugar se ha desplegado un dispositivo de Bomberos y de la Guardia Civil, encargados de realizar las diligencias correspondientes y la evacuación del cuerpo.

Búsqueda del joven

La búsqueda del joven se había reanudado este martes por la mañana, por tercer día consecutivo, con medios marítimos, aéreos y terrestres.

Desde primeras horas, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote participaron de nuevo en los rastreos junto a Salvamento Marítimo. Tuvieron la ayuda de la embarcación de rescate Al Nair y un helicóptero, el Grupo de Emergencias y Rescate (GES) del Gobierno de Canarias, así como la Guardia Civil, que movilizó una patrullera en la zona.