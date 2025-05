Lady Harimaguada de Oro para Seeds

El jurado concedió la estatuilla de plata a One of Those Days when Hemme Dies y el Premio a la Mejor Interpretación a Georges Khabbaz.

La Lady Harimaguada de Oro se va este año para Estados Unidos con Seeds. La estatuilla, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido otorgada a la película de Brittany Shyne.

El Jurado Oficial de Las Palmas de Gran Canaria, al fallar la Lady Harimaguada de Oro concedió el Premio al Mejor Documental a Seeds. Este particular retrato de las vidas de los agricultores negros y sus observaciones y reflexiones en torno a la propiedad de la tierra logró el favor de los integrantes por unanimidad. El premio coincide con el de Sundance,

Seeds, de Brittany Shyne, se lleva la Harimaguada de Oro en la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

“Se trata de una película visualmente impactante y profundamente conmovedora que rinde homenaje a generaciones de agricultores negros del Sur de Estados Unidos. Con su poética cinematografía en blanco y negro y su profundo sentido del lugar, la película narra una historia de resiliencia, herencia y resistencia silenciosa. Una película formalmente rigurosa y audaz hace de este documental una obra cinematográfica perdurable”, argumentaron en el acta y en la lectura del palmarés.

Seeds también seduce también a CIMA

El galardón CIMA lo decide una representación de las socias de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Se trata de un reconocimiento a la labor de la mujer en cualquier área de la realización y producción cinematográfica. Este año también premió el trabajo de Brittany Shyne. Destacaron que se trata de “una cineasta revelación que ha tenido la paciencia y el compromiso de hacer posible una película cercana, sincera y tierna sin renunciar a las complejidades de la realidad que nos quiere contar”.

A la hora de explicar su elección, aseguraron reconocer la película Seeds “por mostrarnos un retrato alejado del estereotipo cultural afroamericano.

En este sentido, este jurado valoró las obras de la Sección Oficial, estuvo compuesto por las cineastas Alba González de Molina y Cris Noda y por la directora de desarrollo de proyectos María Beltrán.

Otros premios

También se dieron a conocer el resto de premios del Festival: el de la Lady Harimaguada de Plata, que fue a parar a la turca One of Those Days When Hemme Dies; el premio a la Mejor Interpretación, para el protagonista de Yunan, Georges Khabbaz; el Premio al Mejor Cortometraje, concedido a Audio y el Caimán; el Premio Banda Aparte que recayó en Archipelago of Earthen Bones – To Bunya, y el premio del Público, que fue a parar a Two Women.

One of Those Days when Hemme Dies, de Murat Fıratoğlu fue calificada como “un thriller tranquilo que consigue retratar con un ritmo implacable la frustración que aflige a los trabajadores de las regiones pobres del mundo, utilizando un enfoque cinematográfico en el que la trayectoria física e interior del personaje principal se retrata de una forma inmersiva que permite al espectador compartir su experiencia de resistencia en este brillante debut de Murat Firatoglu”.

La obra de Ameer Fakher Eldin fue reconocida a través del Premio a la Mejor Interpretación otorgado a su protagonista, Georges Khabbaz. El jurado resaltó “su papel principal en Yunan, una película en la que ofrece una actuación contenida pero brillante que encapsula el significado de la película con una fuerza serena y una notable presencia en pantalla”, señalaron.

Mejor corto

Por otro lado, la crítica de cine y asesora cinematográfica Tara Judah; el director artístico y programador del italiano Concorto Film Festival, Simone Bardoni; y el cineasta y artista visual Hu Wei, como integrantes del Jurado Oficial de Cortometrajes concedieron el premio al Mejor Corto de la edición a Audio y el Caimán de Andrés I. Estrada por “su enfoque híbrido, entre documental y ficción, y por su visión realista de la vida familiar, donde las historias —verdaderas o falsas— se convierten en metáforas simbólicas de una forma de vida y de las narrativas que se construyen”.

El Premio Banda Aparte fue fallado por Cátia Rodrigues, programadora, crítica cinematográfica y profesora; y por el cineasta, crítico, investigador y programador Pablo Marín, profesional que, en el Festival, además, impartió un taller de 16 mm. Ambos decidieron galardonar el cortometraje Archipelago of Earthen Bones – To Bunya, de Malena Szlam.

El Premio del Público, el que recoge la visión del espectador y toma el pulso al cinéfilo, fue para la canadiense Two Women, de Chloé Robichaud. Destacaron “el reconocimiento es para una película que nos invita a reflexionar, a través de una historia íntima, valiente y profundamente humana”.

Canarias Cinema

Asimismo, en el palmarés de 2025 también destacan los premios de apartados como Panorama España, Canarias Cinema o Mecas. A nuestros amigos y De interés insular fueron los acreedores de los Richard Leacock al mejor largo y corto, respectivamente, de la sección con sello canario. Llueve sobre Babel y El cuento de una noche de verano lograron el premio Panorama España, en el caso de la primera, y una mención especial, la segunda.

Los proyectos reconocidos en el mercado fueron Manantial y Me llamo Eric Satie, como todo el mundo (en el caso del Cine casi Hecho y Cine por Hacer).

El público del 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria aún tendrá ocasión de descubrir o revisitar las obras premiadas.

Palmarés

SECCIÓN OFICIAL

Lady Harimaguada de Oro

Seeds (Brittany Shyne, EE.UU., 123 min.)

Lady Harimaguada de Plata

One of Those Days when Hemme Dies (Murat Fıratoğlu, Turquía, 2024, 83 min.)

Premio a la Mejor Interpretación

Georges Khabbaz por su trabajo en Yunan. (Ameer Fakher Eldin, Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Catar, Jordania, Arabia Saudí, 2025, 124 min.)

Premio al Mejor Cortometraje

Audio y el Caimán | Audio & the Alligator (Andrés I. Estrada, Canadá, Venezuela, 2024, 16 min.)

Premio del Público

Deux femmes en or | Two Women (Chloé Robichaud, Canadá, 2025, 100 min.)

Premio CIMA

Seeds (Brittany Shyne, EE.UU., 123 min.)

BANDA APARTE

Archipelago of Earthen Bones – To Bunya (Malena Szlam, Australia, Canadá, Chile, 2024, 20 min.)

PANORAMA ESPAÑA

Premio Panorama España

Llueve sobre Babel (Gala del Sol, Colombia, España, EE.UU., 2025, 113 min.)

Mención Especial del Jurado

El cuento de una noche de verano (María Herrera, España, 2024, 22 min.)

CANARIAS CINEMA

Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje

A nuestros amigos (Adrián Orr, España, Portugal, 2024, 90 min.)

Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje

De interés insular (Marta Torrecilla, España, 2024, 4 min.)

Premio de Distribución Digital 104

Inmaculada (Amos Milbor, España, 2025, 14 min.)

MERCADO DEL CINE CASI HECHO (MECAS)

Premio Cine Casi Hecho: Manantial, de Manuel Muñoz Rivas

Premio Cine Por Hacer: Me llamo Erik Satie, como todo el mundo, de Joana Carro

Premio Isla MECAS: El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso

Premio Music Library &SFX: Ningún lugar a dónde ir, de Santiago Gershanik

Premio Very Good Script: Estoque, de Andrea Segarra Bueno

Premio Blackout Films para la creación del DCP: Delivery Girl, de Jorge Shinno