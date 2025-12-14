Hecher Sosa afronta su debut en la élite de la UFC con humildad, pero decidido a crecer “paso a paso” hasta alcanzar el top 15 mundial

Hecher Sosa: «Sueño con entrar algún día en el top 15 de la UFC» / Instagram Hecher Sosa

El luchador canario Hecher Sosa, que en septiembre se ganó el contrato en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, afirmó este sábado que sueña con alcanzar «algún día» el ‘top 15’ de su división.

Con los pies en el suelo

En el marco del evento de MMA de WOW FC celebrado este sábado en Madrid, Enrique Hecher Sosa afirmó a EFE que está «con los pies en el suelo» y recuperado mentalmente después de sufrir la pérdida de su padre un día antes del último combate que le dio el derecho al contrato con la UFC.

«Ahora es cuando de verdad lo estoy disfrutando. Sé la situación que me ha tocado sufrir y ya lo he asimilado, ahora estoy con ganas de vivirlo bien y de sentirlo», añadió el canario, de 30 años.

El canario se ganó su contrato en la UFC el pasado 16 de septiembre, durante su pelea contra el brasileño Mackson Lee en la Dana White Contender Series, evento en el que los contendientes pelean por hacerse un hueco en la mayor promotora de MMA del mundo.

Actitud y constancia

Al comentar lo que puede esperarse de él en lo que calificó de «la mejor liga del mundo», el de Arrecife dijo que el público se encontrará a «un peleador muy activo, muy versátil y muy dinámico que puede pelear con cualquiera, en pie, en lucha o donde sea» y prometió «actividad y acción».

Consultado sobre si se ve algún día campeón de la UFC, el luchador canario se mostró cauto y señaló que lo primero es ir «paso a paso» para asegurarse un hueco en el ‘top 15’ del peso gallo de la UFC.

«Yo siempre lo digo, hay que soñar paso a paso, sueño con entrar algún día en el ‘top 15’ y luchar por ello, pero el campeonato ya veremos; y, si no, pues por lo menos encontraremos un Hecher mejor como peleador y como persona«, concluyó.