Héctor Alderete se convierte en una nueva incorporación del La Laguna Tenerife para afrontar una temporada tanto en la competición nacional como continental

Héctor Alderete a su llegada a la isla. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife sigue configurando su plantilla con vistas al nuevo curso y este martes llegó a la isla su última incorporación, Héctor Alderete, alero madrileño de 23 años y 2,03 metros de estatura. El jugador se convierte en uno de los fichajes veraniegos del conjunto aurinegro para afrontar una nueva temporada tanto en la competición nacional como continental.

Alderete, considerado como uno de los talentos nacionales más prometedores de su generación, ha dejado atrás las graves lesiones de rodilla que marcaron su trayectoria reciente, la última sufrida en 2023. Recuperado plenamente, afronta esta nueva etapa con la ilusión de consolidarse en la Liga Endesa y de crecer bajo la dirección de Txus Vidorreta.

Formado en la cantera del Movistar Estudiantes, Alderete dio el salto al primer equipo colegial en LEB Oro, donde la pasada campaña dejó muestras de su capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa, gracias a su polivalencia, intensidad y físico. Ahora, el madrileño se enfrentará al reto de competir en la élite nacional y continental.

La llegada de Alderete se suma a los movimientos estivales de la dirección deportiva canarista, que busca mantener un bloque competitivo y equilibrado para seguir peleando en la parte alta de la ACB y mantener su protagonismo en Europa.

Con esta incorporación, La Laguna Tenerife refuerza una posición clave con juventud y proyección.