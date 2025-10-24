El Heidelberg se lo puso complicado al Benfica en su debut en la Liga de Campeones y deja abierta la eliminatoria para la vuelta

El Heidelberg Volkswagen remó en Lisboa pero acabó cayendo ante Sport Lisboa e Benfica en la ida de la segunda ronda previa de la Liga de Campeones CEV (3-1) y tratará de buscar la clasificación en la vuelta, el miércoles, 29 de octubre, en el Gran Canaria Arena.

Inicio con igualdad

El partido arrancó con igualdad sobre el parqué lisboeta, aunque Benfica aprovechó el escenario para estirar el marcador hasta el 7-4. El Heidelberg Volkswagen, que sorprendía con la titularidad de Martina Bednarek, reaccionó bajo la batuta de Patricia Aranda y los puntos de la opuesta argentina y Lola Hernández (12-12).

Con Aranda al saque, los canarias hicieron daño, con dos puntos directos de la granadina incluidos, y ampliaron su ventaja hasta el 12-16 para sorprender a las campeonas de Portugal y posteriormente poner tierra de por medio con una acertadísima Bednarek (16-22). Kyra Holt comandó una tímida reacción lusa que Cara McKenzie se encargó de neutralizar con un remate a la pata por zona 2 (21-25).

Segundo set

Las locales, sorprendidas por el empuje grancanario, volvieron al partido con un arranque fulgurante de segundo set (6-1) donde Isidora Ubavić y nuevamente Holt guiaron la remontada de las lisboetas. El empuje de la chilena Beatriz Novoa y la mejora en defensa acercó a las blancas en el marcador (13-10) y Henrique Furtado paró el partido para reordenar ideas.

Un saque directo de Bednarek (13-11) acercó a las canarias al sueño de meterse en el partido, pero la subida de nivel de saque y de bloque y defensa de Benfica les permitió romper el set para marcharse en el marcador y cerrar la manga con un demoledor 25-15 tras un parcial luso de 12-4.

Tercer set

El Sport Lisboa e Benfica volvió a salir con el cuchillo entre los dientes e impuso su superioridad con un 8-1 de salida que desesperó al banquillo grancanario, que agitó el árbol con la entrada de Anlène van der Meer y Blanca Martínez en busca de soluciones.

Las vigentes campeonas de la liga portuguesas detectaron las debilidades del Heidelberg Volkswagen y con la central Veronika Djokic al mando con sus remates a la pata por zona 2, el Benfica no dio opción a la sorpresa y cerraron el tercer set con otro 25-15 que dejaba a las canarias contra las cuerdas.

Final del partido

Sabedoras de la importancia del cuarto set, las colegiales saltaron a la pista con otro ritmo y con más acierto de la mano de van der Meer y Novoa (6-9). El equipo grancanario mantuvo la distancia de tres puntos hasta el 11-14, pero las locales reaccionaron con un 7-2 de parcial, lideradas por Mayara Barcelos y Claudia Dillon, y pusieron el 20-16.

El Heidelberg Volkswagen buscó la épica y se aferró al marcador (23-21) con tres remates de Novoa, pero un remate de Kyra Holt y un saque directo de Isidora Ubavić destrozaron los intentos de remontada canarios para firmar un 3-1 que deja una oportunidad abierta a las canarias para buscar la remontada en la vuelta en el Gran Canaria Arena.