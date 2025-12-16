ES NOTICIA

Un helicóptero evacúa a un hombre tras caer en Roque Bermejo

Redacción RTVC
El hombre presenta una lesión de carácter moderado y lo desplazaron al Hospital Universitario de Canarias

Un hombre de 66 años resultó herido este martes tras sufrir una caída en Roque Bermejo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) realizó el rescate y lo trasladó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

El personal del GES le prestó una primera atención desde la aeronave y, una vez en el aeropuerto, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo asistió en tierra y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras recibir la alerta a las 13:04 horas, cuando se informó de que una persona había sufrido una caída en una zona de difícil acceso para los recursos terrestres y necesitaba asistencia.

