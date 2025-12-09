ES NOTICIA

Una mujer resulta herida moderada tras el vuelco de su coche en la autopista GC-1

La conductora ingresó con diversas contusiones de carácter moderado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras el vuelco de su vehículo cuando circulaba por la autopista del sur de Gran Canaria, la GC-1, a su paso por el municipio de Telde, en torno al mediodía de este martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de la isla se desplazaron hasta el lugar del suceso para asegurar la zona y el vehículo mientras Servicio de Urgencias Canario le prestaba asistencia a la conductora, a la que trasladaron luego en una ambulancia al hospital Insular, donde ingresó con diversas contusiones de carácter moderado, se explica en un comunicado del 112.

El accidente, registrado en la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 16 con dirección sur, movilizó además a efectivos del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que despejó la vía, y a agentes de la Guardia Civil que instruyeron diligencias sobre lo ocurrido, añade la nota.


