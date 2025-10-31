El afectado resultó herido de carácter moderado al clavarse un hierro en su caída, lo que obligó a su traslado hospitalario

Un hombre resulta herido de carácter moderado al sufrir una caída en un solar de Adeje

Un varón de 50 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en un solar de Adeje, en el sur de Tenerife. Al caerse, el afectado se clavó accidentalmente un hierro que estaba fijado al suelo.

El incidente tuvo lugar durante la tarde de este pasado jueves, en el entorno de la plaza Valenzuela, ubicada en el municipio de Adeje. Para ayudar a liberar al afectado, hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de Tenerife. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) posteriormente atendió la lesión de carácter moderado que presentaba en un miembro superior, teniendo finalmente que ser trasladado en ambulancia al Hospital Unviersitario Hospiten Sur.

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil también se desplazaron hasta la zona para colaborar con los recursos de emergencia y redactar los informes pertinentes.