La agresión ocurrió esta madrugada de lunes en una zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Un hombre de 18 años está herido grave por arma blanca tras una agresión ocurrida esta madrugada de lunes en Arona, en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Rafael Puig de Playa de Las Américas. Los servicios de emergencias del 112 recibieron una llamada que alertaba de que un joven precisaba asistencia sanitaria tras una agresión en una zona de ocio nocturno.

El 112 activó los recursos de emergencias necesarios y el herido fue trasladado hasta un centro hospitalario en una ambulancia sanitarizada.