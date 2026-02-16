ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido grave tras una agresión en Playa de las Américas, en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La agresión ocurrió esta madrugada de lunes en una zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas

El conductor sufrió diferentes lesiones de carácter moderado, por lo que le asistió el Servicio de Urgencias Canario
Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Un hombre de 18 años está herido grave por arma blanca tras una agresión ocurrida esta madrugada de lunes en Arona, en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Rafael Puig de Playa de Las Américas. Los servicios de emergencias del 112 recibieron una llamada que alertaba de que un joven precisaba asistencia sanitaria tras una agresión en una zona de ocio nocturno.

El 112 activó los recursos de emergencias necesarios y el herido fue trasladado hasta un centro hospitalario en una ambulancia sanitarizada.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Dragnaval, protagonista del lunes de carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Fiesta de los Indianos tiñe de blanco Santa Cruz de La Palma

David Salem de la Guardia se alza con el primer premio del Concurso de Maquillaje Corporal de Las Palmas de Gran Canaria

Puerto del Rosario vuelve a llenarse de ingenio, color y tradición con la Regata de Achipencos

La FEB condena agresión a un árbitro en el partido Toscones-Fuenlabrada

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026