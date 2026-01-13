El motorista sufrió un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado a consecuencia de una colisión en la que se vieron implicados dos coches además de su vehículo poco después del mediodía de este martes en la autopista del sur de Gran Canaria, la GC-1, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario atendieron y trasladaron en ambulancia al hospital Insular de la capital de la isla al hombre, a quien se diagnosticó un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado, relata en un comunicado el 112.

Que añade que el suceso, ocurrido a las 21.45 horas en la GC-1 a la altura del Cruce de Melenara, en el término municipal de Telde, movilizó además a agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes, así como a personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras de la isla, que se encargó de limpiar la vía.