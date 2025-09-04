ES NOTICIA

Cinco personas heridas en una colisión entre dos coches en Mazo, en La Palma

RTVC / EFE

Los afectados presentaban cervicalgia entre moderada y leve y uno de ellos, una mujer de 60 años, también un traumatismo torácico

Una colisión entre dos coches en Mazo, La Palma, se ha saldado este jueves con cinco personas heridas, dos mujeres y tres hombres con edades que oscilan entre los 51 y los 67 años.

Cinco personas heridas en un colisión entre dos coches en Mazo, en La Palma. Imagen de archivo de Mazo RTVC.

La colisión de los coches produjo en la carretera general, a la altura de Montes de Luna, en Mazo, sobre las 14.23 horas, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencias.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los afectados, que presentaban cervicalgia entre moderada y leve y uno de ellos, una mujer de 60 años, también un traumatismo torácico.

Tras asistirles se les evacuó en ambulancia al Hospital General de La Palma. La Guardia Civil reguló el trafico en la vía y realizó del atestado correspondiente.

