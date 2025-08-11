El accidente tuvo lugar al mediodía de este lunes en la carretera FV-20

Cuatro personas han resultado heridas este lunes de carácter moderado tras la colisión de varios vehículos en Puerto del Rosario, ha informado el 112.

Cuatro heridos en la colisión de dos vehículos en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Imagen de archivo de la sala 112. CECOES 112

Un total de cuatro personas han resultado heridas de carácter moderadas tras la colisión de varios vehículos a su paso por Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 12.29 horas de este lunes, en la carretera FV-20, en el término municipal de Puerto del Rosario, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que una mujer presentaba traumatismo en cuello y en cadera de carácter moderado, mientras que otra herida presentaba traumatismo torácico, también de carácter moderado, por lo que una ambulancias los trasladó al Hospital de Fuerteventura.

El personal del SUC también asistió a una mujer, de 51 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba traumatismo craneal de carácter moderado; mientras que se asistió a un joven, de 22 años, también, por un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital de Fuerteventura.

En el lugar del accidente se personaron, además, bomberos de Puerto del Rosario que aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a dos de los ocupantes del interior de los habitáculos, y agentes de la Guardia Civil regularon el trafico en la vía y realizaron del atestado correspondiente.