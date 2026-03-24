Las hipotecas sobre viviendas bajaron un 16,9 % en Canarias

Estos datos corresponden al mes de enero en comparación al mismo mes de 2025

El número de hipotecas formalizadas sobre viviendas bajó un 16,9 % en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta quedar en 1.447, en Canarias, tercera comunidad autónoma donde más disminuyó, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias experimentó un crecimiento del 29,1 % en diciembre / Europa Press

Por otro lado, este organismo señaló que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas, a diferencia de lo ocurrido en el archipiélago, aumentó en el conjunto de España un 6,3 % interanual en enero, hasta alcanzar las 40.273.

Capital que supera los 200 millones

El incremento estatal estuvo determinado por la circunstancia de que el volumen de ese tipo de operaciones creció en la mayoría de las comunidades autónomas del país, bajando solo en seis de ellas, incluida Canarias entre estas seis.

Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en enero fueron Extremadura (28,8 %), Comunidad Foral de Navarra (28,6 %) y Andalucía (19,2 %), en tanto que las que presentaron los descensos más abultados fueron Aragón (-20,9 %), La Rioja (-19,5 %) y Canarias (-16,9 %), destaca el INE.

El capital prestado, en conjunto, a cuenta de las 1.447 formalizadas en las islas ascendió a 202,5 millones de euros, casi 23 millones menos que los 223,07 concedidos por las que se suscribieron en enero de 2025, que fueron entonces 1.741 en total.