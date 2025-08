La bomba ‘Little Boy’ provocó la muerte instantánea de unas 70.000 personas

La ciudad nipona de Hiroshima pidió este miércoles a la comunidad internacional que alcance un consenso para poner fin a las armas nucleares, en el día en el que se cumple el 80 aniversario de su bombardeo atómico, el primero de la historia.

Hiroshima pide poner fin a las armas nucleares en el 80 aniversario del bombardeo / EFE

«A pesar de la agitación actual a nivel de los Estados, nosotros, el pueblo, nunca debemos rendirnos. En cambio, debemos esforzarnos aún más para construir un consenso en la sociedad civil sobre la necesidad de abolir las armas nucleares para un mundo verdaderamente pacífico«, declaró el alcalde de la ciudad, Kazumi Matsui, dentro de una declaración de paz leída durante la ceremonia.

Mensaje por un futuro pacífico

En el texto, que se hace público cada año en esta fecha señalada, el alcalde mandó un mensaje claro a los mandatarios de todo el mundo, a los que pidió que reflexionen y se den cuenta de que sus políticas son las causantes de los conflictos globales.

«Por favor, visite Hiroshima. Presencie con sus propios ojos lo que provoca un bombardeo atómico. Acepte con sinceridad el espíritu pacífico de Hiroshima y comience de inmediato a debatir un marco de seguridad basado en la confianza mediante el diálogo», añadió el texto.

Unas 55.000 personas de 120 países y regiones participaron en la ceremonia por la paz este miércoles en esta ciudad japonesa, lo que supuso una representación diplomática récord a pesar de los 35 grados y advertencias por posibles golpes de calor.

La Campana de la Paz resonó en el Parque Memorial de la Paz de la localidad durante el minuto de silencio observado a las 8:15 hora local (23:15 GMT del martes), la hora exacta a la que el bombardero Enola Gay lanzó la bomba ‘Little Boy’ sobre la ciudad, causando la muerte instantánea de unas 70.000 personas, cifra que se duplicaría a finales de 1945.

El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, durante la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo atómico. EFE/ Franck Robichon

Asistencia política

El primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, afirmó este miércoles que Japón debe «liderar los esfuerzos globales» para lograr un mundo sin armas nucleares, durante su discurso en la ceremonia.

«Liderar a la comunidad internacional para lograr un mundo sin armas nucleares es la misión de Japón como único país que ha sufrido la bomba atómica en la guerra y que aplica los tres principios no nucleares«, señaló Ishiba.

El mandatario también rechazó la posibilidad de que el país comparta armas nucleares de Estados Unidos y reafirmó la voluntad del Ejecutivo nipón de respetar dichos principios.

Por otro lado, 120 países y regiones, entre los que se encontraban Israel, Palestina y Ucrania, pero no Rusia, participaron en este encuentro, una cifra sin precedentes.

Rusia se ausentó por segundo año consecutivo tras la invasión de Ucrania. Su aliado Bielorrusia, sin embargo, participó por primera vez en cuatro años, luego del levantamiento del veto de Hiroshima a ambos países.

Este fue también el primer año en el que participaron Palestina y Taiwán, que no están oficialmente reconocidos por Japón. Asimismo, hubo presencia de varias potencias nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India —que no es firmante del Tratado de No Proliferación— e Israel.

Durante el evento, se escucharon protestas de manifestantes en contra de las armas nucleares que se encontraban fuera del recinto.

Un visitante observa una enorme fotografía de Hiroshima devastada por el primer bombardeo atómico del mundo en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, Japón. EFE/ Franck Robichon

ONG Nobel de la Paz advierte del riesgo actual

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) aprovechó la efeméride para advertir que el riesgo de que se utilicen armas atómicas es mayor ahora que nunca antes debido a las tensiones y conflictos vigentes.

«El riesgo de uso de armas nucleares es más alto ahora que nunca, tenemos una serie de confrontaciones y conflictos que involucran a estados poseedores de armas nucleares«, explicó la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, en una entrevista con EFE.

Premiada con el Nobel de la Paz en 2017, la organización considera especialmente preocupante el discurso de que las armas nucleares pueden utilizarse de forma táctica: «tenemos que recordar que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki serían descritas hoy como armas nucleares tácticas», añadió.

Cada vez menos supervivientes

El 80º aniversario del bombardeo atómico cobra una relevancia especial este año, ya que por primera vez desde la implementación del sistema de certificación en 1957, el número de sobrevivientes reconocidos oficialmente de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki ha caído por debajo de los 100.000.

Según cifras del Ejecutivo nipón, la prefectura de Hiroshima cuenta con el mayor número de titulares de cartilla sanitaria de ‘hibakusha’, supervivientes de la bomba atómica, con 48.310, seguida de Nagasaki con 23.543 y Fukuoka con 3.957.

Estados Unidos lanzó el primer ataque nuclear sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y, tres días después, lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, lo que desembocó en la rendición de Japón el 15 de agosto y puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

Se estima que unas 210.000 personas perdieron la vida en ambas ciudades debido al bombardeo, que también dejó 150.000 heridos y consecuencias humanitarias y ambientales.