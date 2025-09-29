La Policía Nacional detiene a un hombre en San Bartolomé de Tirajana por robar bicicletas, para lo que usaba ropa de ciclista, tatuajes simulados y una cizalla

La Policía Nacional detuvo en San Bartolomé de Tirajana a un hombre de 72 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de hurto tras la sustracción sistemática de bicicletas en diferentes localidades de Gran Canaria. Para hacerlo, se vestía con ropa de ciclista, se ponía tatuajes simulados y rompía los candados con una cizalla.

Inicio de la investigación

La investigación se inició el pasado mes de agosto, a raíz de la denuncia por la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros. Según se pudo comprobar, el autor se desplazaba en guagua hasta zonas alejadas de su residencia, donde seleccionaba las bicicletas para sustraerlas. Para tratar de pasar desapercibido, vestía indumentaria de ciclista y portaba una mochila en la que llevaba una cizalla con la que forzaba los sistemas de seguridad.

Asimismo, el arrestado utilizaba simuladores de tatuajes en los brazos con el fin de dificultar su identificación. Tras consumar los robos, regresaba a su domicilio transportando las bicicletas en la bodega del autobús.

Las pesquisas policiales determinaron que el investigado podía llegar a sustraer varias bicicletas en una misma mañana. Posteriormente las ofrecía en venta ambulante en la zona de su residencia.

Finalmente, gracias a las indagaciones realizadas, los agentes lograron identificarlo y proceder a su detención en la localidad de San Bartolomé de Tirajana. Allí fueron recuperadas un total de once bicicletas sustraídas. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.