Un hombre se entrega en Valencia y confiesa haber matado a un menor de 13 años

RTVC / EFE

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del asesinato de un menor en Valencia, en la localidad de Sueca

La Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

El grupo de homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación / Archivo / Europa Press

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido.

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Varios medios de comunicación han informado este domingo de que la víctima era amigo del hijo del detenido.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta.

Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

