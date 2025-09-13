Un hombre fallece en una carrera de montaña en Tenerife

El hombre, de 61 años, sufrió un ataque cardiaco en la Carrera del Risco, celebrada en el norte de Tenerife

Un hombre ha fallecido este sábado debido a una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba una carrera de montaña en el norte de Tenerife, según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Un hombre fallece por un paro cardíaco en una carrera de montaña en el norte de Tenerife

El fallecimiento se produjo en la Carrera del Risco, una prueba de montaña organizada por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte que consiste en una ascensión cronometrada de 3,7 km con un desnivel positivo de +700 m hasta Teno Alto.

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Canarias (GES) intervino para rescatar al afectado.